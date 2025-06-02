Эксперты оценили развитие зарядной инфраструктуры в России

Портал Motor.ru, ссылаясь на данные, предоставленные НИУ ВШЭ, сообщил, что в Нижнем Новгороде на одну станцию приходится в среднем 11,23 машины, тогда как в Москве — 14,41.
В целом электромобили по-прежнему остаются востребованными преимущественно в крупных городах, где активно развивается зарядная сеть и действуют программы субсидирования. Их привлекательность во многом зависит от условий эксплуатации и государственной поддержки. И хотя в долгосрочной перспективе их содержание может обходиться дешевле традиционных авто, высокие первоначальные затраты, особенно для бизнеса, сдерживают массовый переход на этот вид транспорта.
К концу 2024 года в России количество электромобилей выросло на 225% — было зарегистрировано 59,6 тыс. Основной вклад в этот рост внесли китайские бренды и возрожденный бренд «Москвич». Тем не менее импорт как новых, так и подержанных электрокаров снизился с 2022 по 2023 год — на 34 и 22% соответственно.