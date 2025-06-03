Облик нового габаритного кроссовера Toyota раскрыли на патентах

Ожидается, что Toyota представит публике новый большой кроссовер-электрокар. Пока он зарегистрирован по классу автомобилей и игрушечных моделей, но детализация опубликованных изображений все-таки намекает на полноценную машину.

Габаритный электрокроссовер «засветился» в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США. Детскую игрушку обычно делают, опираясь на реальный автомобиль, и это еще один аргумент в пользу того, что в Сети «всплыли» изображения транспорта для взрослых мальчиков и девочек. Что странно, заявка содержит ссылки на «трехсотый» Land Cruiser образца 2022 года и Range Rover Velar 2021-го.

В свою очередь патент, на котором можно рассмотреть черты преемника актуального FJ Cruiser, нашел и обнародовал филиппинский филиал Top Gear. Возможно, следующая генерация автомобиля обзаведется названием Land Cruiser FJ. А пока широкой общественности остается только оценивать бокси-дизайн и запасное колесо на багажной двери.

Предполагаемые габариты новоиспеченного FJ Cruiser/Land Cruiser FJ составляют 4500х1830х1850 мм. Под капотом могут установить 163-сильный дизель объемом 2,7 литра.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota вошла в топ-10 российского рынка новых авто после долгой паузы.