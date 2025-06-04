Nissan рассекретил электрокар Leaf третьей генерации

Представители Nissan обнародовали порцию свежих снимков электромобиля Leaf, сменившего поколение: его кузов эволюционировал настолько, что теперь больше напоминает кроссовер, чем привычный хэтчбек. Кроме того, японцы раскрыли некоторые подробности о грядущей новинке.

Как пишет Electrek.co, премьера «третьего» Nissan Leaf запланирована на 18 июня. Электрокар увеличился в размерах и стал современнее как в плане экстерьера, и так и салона. «Японец» построен на архитектуре CMF-EV, коэффициент аэродинамического сопротивления можно назвать впечатляющим. Для рынка Европы он составил 0,25, в случае США и Японии — 0,26. Таких цифр удалось достичь благодаря свежему взгляду на конструкцию колесных дисков и корпусов наружных зеркал.

Внутри Leaf должен выглядеть более продвинутым за счет иных дисплеев приборной панели и «мультимедийки». Одной из заметных особенностей снаружи является панорамная крыша, способная затемняться по частям.

Остается сказать, что новый Nissan Leaf поставят на конвейер в британском Сандерленде. Остальные детали наверняка обнародуют ближе к дебюту модели, прежние версии которой были весьма популярны.