Jaecoo подтвердила, что в Россию приедет электрокроссовер J6

В компании Jaecoo, которая является «дочкой» давно известного в России китайского автогиганта Chery, уже позаботились о сертификации J6 для отечественного рынка. «Шестерка» успешно обзавелась Одобрением типа транспортного средства (ОТТС).

Но дату запуска новинки в нашей стране пока не раскрывают

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», российский пресс-офис бренда подтвердил планы по запуску Jaecoo J6 в России, но точную дату начала продаж раскрывать не стал — ее объявят позже.

По сути, «шестерка» представляет собой элетромобиль, построенный на базе Chery iCar 03. Силовая установка обеспечивает мощность в 279 л.с. Без дополнительной подзарядки кроссовер способен проехать 472 км. В длину кузов вытянут на 4406 мм, ширина составляет 1910 мм, высота — 1715 мм.

В октябре прошлого года стало известно, что новый Jaecoo J6 дебютирует в РФ в первой половине 2025 года. Тогда мы расписали особенности нескольких версий.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда электрический кроссовер Jaecoo EJ6 был замечен в России. Речь идет о первом появлении «китайца» на территории нашей страны.