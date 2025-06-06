В России представили новые Exlantix ES и Exlantix ET

В Подмосковье состоялась официальная премьера двух новых Exlantix. Первый — гибридный кроссовер ET — уже поступил к дилерам, а второй — электроседан ES — появится в автосалонах до конца лета. Производитель объявил и российские прайсы на обе модели: стартовая цена SUV — 6,6 млн рублей, а седана — 5,99 млн рублей.

Большой паркетник Exlantix ET выделяется габаритами, сопоставимыми с премиальными Audi Q7 и Volvo XC90: 4955х1975х1698. Список опций, включая, в частности, мультимедийку с 15,6-дюймовым экраном, продвинутую климатическую систему, сиденья с функцией массажа, проекционный дисплей на лобовое стекло, впечатляющий — все в рамках короткой заметки и не перечислить.

Под капотом ET — гибридная силовая установка с бензиновым турбомотором 1.5 л и двумя электродвигателями суммарной мощностью в 469 л.с. Батарея емкостью 43 кВт*ч обеспечивает запас хода на одной зарядке до 200 км на электротяге, а в комбинированном цикле автомобиль способен преодолеть 1180 км. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а расход топлива не превышает 6,4 л на 100 км.

Что касается седана Exlantix ES, то его дизайн отмечен такими престижными международными наградами как iF Design Award, A'Design Award и MUSE Design Award. Автомобиль представлен и как чистая «электричка», и как последовательный гибрид, В этой версии он вооружен двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л.с. и бензиновым ДВС, заряжающим тяговую батарею емкостью 43 кВт•ч. Машина разгоняется до 100 км/ч за 4,6 секунды, а запас хода на электротяге достигает 185 км.

В ее арсенале также имеются активный задний спойлер, выдвижные дверные ручки, безрамочные двери и внушительная «панорама». Салон хвастает отделкой из перфорированной кожи и дерева, таким же, как и в кроссовере, 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы. Габариты авто: 4945х1978х1485 мм.

Стартовая цена ET составляет 6,6 млн рублей, а седан ES оценивается в 5,99 млн рублей. На обе модели действует гарантия 8 лет или до 200 000 км пробега.