Продажи электромобилей в России сократились на 28% в мае

В мае 2025-го в России было реализовано 786 электромобилей, что на 28% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда продажи составили 1096 единиц. По сравнению с апрелем динамика также оказалась отрицательной, хотя объемы сократились и не сильно — в середине весны покупателям передали 793 машины.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», опубликовал в своем телеграм-канале статистику по самым популярным маркам электромобилей на отечественном рынке. Лидером среди них стал Zeekr — в пользу машиной этого бренда сделали выбор 263 человека. За ним с заметным отставанием следует Evolute (115 ед.). Замыкают первую пятерку Avatr, Geely и BYD, продемонстрировавшие более скромные результаты — 60, 54 и 43 экземпляров.

Среди моделей наибольшим спросом пользовался Zeekr 001, разошедшийся тиражом в 126 штук. Ближайший конкурент, Evolute i-Pro, отстал почти на 15%, достигнув отметки в 111 реализованных машин. Также в числе лидеров оказались Geely EX5 (51 шт.), Zeekr 009 (51 шт.) и Zeekr 7x (48 шт.).