Официальные изображения Ora 03 GT появились в Сети

Cпециализирующаяся на электрокарах Ora продемонстрировала общественности изображения переработанной версии хетчбэка 03 с приставкой GT. Такие электромобили — правда, дореформенные — официально продаются и в России.

Как сообщает ресурс «Китайские автомобили», Ora 03 GT в ходе обновления получила эмблему материнского концерна Great Wall Motors (GWM), сменившую на багажной двери буквы с названием электрического бренда. А внешние зеркала теперь окрашены в тот же цвет, что и кузов.

Размеры «спортивной» модификации «тройки» с приставкой GT — 4254х1848х1596 мм. Пятидверка способна проехать на одном заряде 401 км, будучи «вооруженной» электрическим двигателем, выдающим от 171 до 184 л.с.

Напомним, в конце мая стало известно о подготовке к обновлению классической Ora 03, известной на родине как Good Cat. На сегодняшний день это единственная модель марки, официально продающаяся в нашей стране.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что уход бренда Ora из России опровергли официально.