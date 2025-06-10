В Китае представят «умный» кроссовер Xpeng G7

Китайский автопроизводитель Xpeng готовится представить свой новый среднеразмерный кроссовер G7, который позиционируется как первый в мире «автомобиль с искусственным интеллектом», работающий на технологиях L3. Его премьера состоится в середине июня.

Главной инновацией станет система дополненной реальности AR-HUD, разработанная совместно с Huawei. Она будет проецировать навигационные подсказки прямо на лобовое стекло, охватывая до восьми сценариев вождения, включая сложные перекрестки и повороты. Технология использует высококонтрастные дисплеи с яркостью свыше 12 000 нит, что позволяет четко видеть информацию даже при ярком солнечном свете и на ее основании давать подсказки водителю.

При этом модель, несмотря на ее технологические инновации, отличается вполне классическим дизайном. Кроссовер обладает увеличенной колесной базой, что обеспечивает просторный салон, особенно для пассажиров второго ряда. Длина автомобиля составляет 4892 мм, ширина — 1925 мм, а высота — 1655 мм.

Под капотом G7 — электродвигатель мощностью 292 л. с., аналогичный установленному в модели G6, и литий-железо-фосфатный аккумулятор от CALB. Точный запас хода пока не раскрывается, но производитель заявил, что разрабатывался автомобиль с упором на энергоэффективность.

Цена автомобиля составит около 250 000 юаней (36 000 долларов). Ожидается, что продажи Xpeng G7 стартуют в третьем квартале 2025 года.