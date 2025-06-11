Серийный Xiaomi SU7 Ultra признали самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

SU7 Ultra сумел вырваться из «Зеленого ада» за 7 минут и 4,957 секунды, что теперь позволяет называть это детище Xiaomi самым быстрым серийным электрокаром в истории легендарной немецкой гоночной трассы. Прежде рекордсменом Нюрбургринга становился одноименный прототип.
«Горячий» китайский седан был «вооружен» опциональным пакетом Track. А это подразумевает наличие кованых 21-дюймовых колесных дисков, шин Pirelli P Zero Trofeo RS, винтовых стоек Bilstein EVO R с десятком уровней регулировки сжатия и отбоя, а также тормозных колодок Endless MA45B, предназначенных для гонок на выносливость. Крыша — углепластиковая.
С полусликами на набор первой «сотни» Xiaomi SU7 Ultra требуется меньше пары секунд. Отдача тройки электромоторов составляет 1548 л.с., обеспечивается тяга в 1170 Нм. Максимальная скорость — более 350 км/ч.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько Xiaomi теряет на каждом проданном электрокаре.