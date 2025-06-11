Серийный Xiaomi SU7 Ultra признали самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Товарная версия Xiaomi SU7 Ultra показала впечатляющие результаты на Нюрбургринге благодаря силовой установке из нескольких электромоторов, выдающих более 1500 л.с., пакету Track и, разумеется, мастерству пилота из Бельгии Винсента Радермекера.

SU7 Ultra сумел вырваться из «Зеленого ада» за 7 минут и 4,957 секунды, что теперь позволяет называть это детище Xiaomi самым быстрым серийным электрокаром в истории легендарной немецкой гоночной трассы. Прежде рекордсменом Нюрбургринга становился одноименный прототип.

«Горячий» китайский седан был «вооружен» опциональным пакетом Track. А это подразумевает наличие кованых 21-дюймовых колесных дисков, шин Pirelli P Zero Trofeo RS, винтовых стоек Bilstein EVO R с десятком уровней регулировки сжатия и отбоя, а также тормозных колодок Endless MA45B, предназначенных для гонок на выносливость. Крыша — углепластиковая.

С полусликами на набор первой «сотни» Xiaomi SU7 Ultra требуется меньше пары секунд. Отдача тройки электромоторов составляет 1548 л.с., обеспечивается тяга в 1170 Нм. Максимальная скорость — более 350 км/ч.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько Xiaomi теряет на каждом проданном электрокаре.