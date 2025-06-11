Обновленный кроссовер Tesla Model Y получит третий ряд сидений

Семиместная версия у дореформенного Tesla Model Y уже была, но не пользовалась популярностью. Во-первых, за третий ряд сидений просили доплату в три тысячи долларов, а во-вторых залезать туда было неудобно, потому что кузов изначально не рассчитан на подобную опцию.

Чем теперь руководствуются в Tesla, не очень понятно, потому что обновленный кроссовер не сильно отличается от предшественника по габаритам. И проблемы ожидаются аналогичные: на третьем ряду смогут себя более-менее комфортно чувствовать только дети. А взрослым, скорее всего, будет также тесно, как и прежде, если только не произойдет чудо.

О перспективе появления семиместной модификации у обновленного Tesla Model Y Juniper сообщил ресурс CarBuzz, ссылаясь на бюллетень, разосланный автопроизводителем владельцам электрокаров.

Согласно предварительной информации, помимо версии с увеличенным количеством посадочных мест, ожидается появление и самого мощного исполнения Model Y, обозначенного как Performance. Пока неизвестно, когда такой автомобиль появится на свет, но разработки уже вроде бы идут полным ходом. Возможно, отдача силовой установки превысит 500 л.с., что обеспечит разгон до «сотни» примерно за три секунды.