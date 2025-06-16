Li Auto готовит к премьере первый пятиместный электрокроссовер i6 в Китае

Электрический кроссовер Lixiang i6 снова угодил в объективы фотошпионов. Модель планируют представить общественности в сентябре, а начало продаж ожидается в октябре.

Со временем новинка вполне может выйти на российский рынок

Об этом сообщил новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили». Уточняется, что i6 станет первым электрическим паркетником бренда с салоном, рассчитанным на пять человек. Длина кузова новинки составляет 4800 мм, колесная база не превышает 3000 мм.

В Сети появилась очередная партия свежих снимков Lixiang i6, который папарацци сумели поймать во время дорожных тестов. Общий силуэт рассмотреть несложно, но не все детали удается уловить из-за маскировочной пленки. Учитывая, что «шестерка» попадает в кадр уже не первый раз, «Лисян» явно готовится к ее грядущей премьере.

На сегодняшний день известно, что i6 получит пару двигателей, обеспечивающих суммарную отдачу в 544 л.с. Предусмотрено наличие полного привода, запас хода должен составить в районе 600 — 700 км. Примерная стоимость в пересчете на рубли — 2,75 млн.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», марка Lixiang официально пришла к нам в начале нынешней весны, поэтому новый i6 имеет все шансы приехать в шоу-румы дилеров в нашей стране в свое время. Пока бренд расширяет дилерскую сеть в России.