Xiaomi перенесла старт продаж кроссовера YU7 на конец июня

Изначально электрический кроссовер Xiaomi YU7 должен был выйти на рынок Китая в июле. Однако глава бренда Лэй Цзюнь сообщил, что запуск продаж состоится раньше намеченного срока.

Об этом пишет CarNewsChina. Уточняется, что в рамках старта реализации YU7 «поднебесная» компания познакомит общественность с другими своими продуктами. Ценник обещают раскрыть за день или два до начала продаж.

Напомним, премьера Xiaomi YU7 прошла совсем недавно — в конце мая. По дизайну новинка напоминает родственный седан SU7. К узнаваемым чертам экстерьера можно отнести каплевидную головную оптику и задние фонари с ореолом.

В «базе» силовая установка кроссовера, представленная единственным электрическим мотором, выдает 320 л.с. Такой паркетник выезжает из первой «сотни» за 5,88 секунды. Топовая версия будет пошустрее, поскольку комплектуется парой электродвигателей, обеспечивающих 681 л. с. В зависимости от версии можно рассчитывать на запас хода 760 — 835 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы Xiaomi YU7 начали появляться в дилерских шоу-румах.