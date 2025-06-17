В России создадут ультрабыструю зарядку для электрокаров к концу июня

Не дожидаясь середины лета, российская Sitronics Electro планирует доделать опытный образец ультрабыстрой зарядки, предназначенной для разных типов транспорта, в том числе электромобилей. Новая станция будет частью хаба мощностью 900 кВт.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании-разработчика, опытный образец Sitronics eStation Ultra появится уже в конце текущего месяца. Доработки и необходимые тесты должны занять еще около шести месяцев, то есть изделие будут доводить до ума до начала 2026 года. Появление образца зарядной станции к концу первого полугодия 2025-го, что соответствует графику, подтвердил генеральный директор оператора и производителя зарядных решений для электротранспорта Sitronics Electro Андрей Гурленов.

Устройство сможет заряжать электробусы, суда и с легкостью — электромобили. Благодаря новинке последние смогут полностью восстанавливать запас энергии с нуля всего за 20 минут. В среднем быстрые зарядные станции пока позволяют сделать то же самое за 30-40 минут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал мнение экспертов, оценивших развитие зарядной инфраструктуры в России. В нашей стране спрос на электромобили по-прежнему сосредоточен только в крупных городах.