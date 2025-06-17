В России появится новый автомобильный бренд iCaur

Новый китайский бренд iCaur, входящий в концерн Chery, официально планирует прийти в Россию в 2026 году. Речь идет о марке, которая специализируется на «усовершенствованных» электрокарах.

В модельный ряд iCaur входят последовательные гибриды и электрические кроссоверы. Их объединяет внедорожный характер, продвинутые технологии и дерзкий дизайн, говорят представители компании. Такие автомобили предназначены для молодых амбициозных владельцев, которым по душе авангард и инновации.

Согласно замыслу производителя, их продукция должна понравиться тем, кто любит активный отдых. Например, скейтборд, лыжи, плавание или любое подобное занятие, способное поднять уровень адреналина в крови. В целом подразумевается преодоление всевозможных границ на земле и в воде.

Если верить социологам, в последнее время покупатели стали больше интересоваться машинами не для решения рутинных задач, а моделями, способными подарить достаточно яркие эмоции. Поэтому дизайнеры и инженеры iCaur стремятся создать по-настоящему культовый транспорт, который будет актуальным многие годы.

На сегодняшний день Россия входит в десятку основных рынков для нового бренда. В ближайшие три года он планирует начать продажи в более чем сотне стран.