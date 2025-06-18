Zeekr рассекретил дату полноценного дебюта флагманского кроссовера 9X

«Поднебесная» марка Zeekr поделилась порцией свежих изображений своего самого габаритного кроссовера 9X. Его премьера запланирована на 9 июля, продажи должны стартовать в третьем квартале 2025 года.

«АвтоВзгляд» успел познакомиться с новинкой на мотор-шоу в Шанхае

На данный момент известны еще не все технические характеристики Zeekr 9X. Оформление салона по-прежнему остается загадкой, на свет должны появиться варианты на четыре и шесть посадочных мест. Одним из главных акцентов внутри может стать солидный дисплей с диагональю около трех десятков дюймов.

Уже не секрет, что габариты «девятки» составляют 5239х2029х1819 мм, а колесная база — 3169 мм. В движение кроссовер будет приводить гибридная система, куда вошел 279-сильный ДВС объемом 2,0 л и пара электродвигателей. Первый установлен на передней оси и выдает 394 л.с. Второй — на задней, его отдача достигает 503 л.с. На электротяге «китаец» способен проехать 380 км, всего 10 минут уходит на полный заряд батареи.

Продвинутый комплекс водительских ассистентов с пятеркой лидаров должен обеспечить Zeekr 9X третий уровень автономности. К преимуществам шасси относятся пневмоэлементы, активные стабилизаторы и адаптивные амортизаторы. Максимальный клиренс — 288 мм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как прошло знакомство нашего корреспондента с новейшим Zeekr 9X, который впервые показали широкой публике на Шанхайском автосалоне.