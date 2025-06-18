MG готовит к премьере обновленный родстер Cyberster

Совсем скоро британская марка MG (с недавних пор входит в китайский концерн SAIC) представит общественности посвежевший родстер Cyberster. Модель получит не только внешние изменения, но и технические улучшения.

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что MG представит обновленную версию своего электрического родстера Cyberster 30 июня. Среди ключевых изменений — модернизированная подвеска, обеспечивающая более комфортную езду. Кроме того, производитель увеличил объем багажника, сделав модель практичнее для повседневного использования, а также ресурс тяговой батерии.

Что касается дизайна, то лобовое стекло станет больше, появятся новые варианты окраски кузова и отделки салона. Сообщается также, что в MG потрудились над голосовым управлением — якобы теперь оно будет работать точнее. Другие детали, очевидно, раскроют после премьеры.

Напомним, что автомобили марки MG продаются и в России: представителем является компания «Мир-Дистрибьютор». Она предлагает покупателям из нашей страны в том числе и родстер Cyberster — под заказ. Так что велика вероятность, что через некоторое время на отечественном рынке станет доступна и обновленная модель.