В России могут запретить парковку и зарядку электромобилей в закрытых паркингах

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением ввести полный запрет стоянки и зарядки электромобилей и гибридов на закрытых парковках. Инициатива связана с риском самовозгорания аккумуляторов, угрозой для обычных машин и сложностями при тушении таких пожаров.

Как уточняет телеграм-канал Mash, в НАС предлагают последовать опыту некоторых других стран, где «зеленый» транспорт может парковаться и «питаться» только на открытых площадках. Кроме того, обсуждается введение специальных требований для зарядных зон на закрытых территориях, включая внедрение систем пожаротушения и установление ответственности для владельцев и администраций.

Соответствующее обращение НАС уже направил министру МЧС Александру Куренкову. В нем отмечается, что с ростом количества электрокаров частота возгораний тоже увеличилась: в 2024-м зафиксировано 120 случаев, что на треть больше, чем годом ранее.

Основная причина пожаров — короткое замыкание в батарее из-за производственного брака, перегрева, неправильной зарядки или естественного износа. Около 40% возгораний происходит во время хранения, 30% — при зарядке, еще 30% — вследствие ДТП. Тушение электрокаров требует значительных ресурсов: до 100 тысяч литров воды и нескольких часов работы, тогда как стандартная цистерна пожарного КамАЗа вмещает лишь 2500 литров.

Закрытые паркинги не приспособлены для таких ситуаций. При возгорании электромобиля токсичный дым и длительное горение создают угрозу для всей конструкции, а также близлежащих зданий и людей. При этом зарядные станции часто размещаются на обычных парковках, где много других машин, без дополнительных мер безопасности.