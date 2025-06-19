Bestune отметила 100 000 продаж электрокаров Pony, которые ждут и в России

С момента появления Bestune Pony на рынке прошел год. В честь этого события и с учетом ста тысяч проданных машин китайские производители решили добавить в палитру экстерьера оттенок «Ледяной кокос». Он должен подчеркнуть связь марки с покупателями.

В своем классе Bestune Pony выделяется за счет комфорта, технологий и способности вызывать эмоции, как говорят представители бренда. Компактный электрический сити-кар лидирует по запасу хода, составляющему 222 км при полном заряде. Поддержка быстрого протокола восполнения энергии дает владельцу такого авто свободу передвижений не только по городу, но и за его пределами. Умная мультимедийная система с поддержкой нейросетей от DeepSeek понимает голосовые команды и умеет показывать картинку со смартфона на бортовом дисплее диагональю 10,1 дюйма. Имеется встроенная навигация.

К преимуществам «Пони» относят размещенные спереди воздуховоды, обзорность и экологичность. Первые обеспечивают в салоне более мощный обдув, помогая справиться с запотеванием стекол. Второе вытекает из повышенной площади остекления, а на третье влияют соответствующие материалы отделки, не позволяя просочиться внутрь резким или неприятных запахам.

Хотя бренд Bestune представлен в нашей стране, мини-кар Pony официально в РФ пока не продается. Впрочем, в прошлом году в российском офисе марки говорили, что рассматривают возможность запуска этой модели. Сейчас же при желании электромобиль можно приобрести по альтернативным каналам.