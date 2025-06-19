Денис Мантуров объяснил, почему разработку электрокара E-Neva приостановили

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил приостановку проекта, связанного с электромобилями E-Neva. Им занимался оборонный концерн «Алмаз-Антей».

Как пояснил журналистам г-н Мантуров, проект E-Neva было решено приостановить, поскольку у его разработчика появились более приоритетные задачи. Первый вице-премьер подчеркнул, что «Алмаз-Антей» сегодня сосредоточился на своих основных целях, передает ТАСС.

Напомним, созданием электромобиля E-Neva специалисты занимались по проекту «Обуховского завода» — дочерней организации вышеупомянутого концерна. Но потом команда перешла на новое предприятие, ориентированное на производство гражданских грузовиков БАЗ в промзоне Шушары, которая входит в Санкт-Петербургский автомобильный кластер. Прежде там делали тягачи MAN и Scania.

Кстати, для развития отдельного сегмента по производству гражданского автотранспорта при помощи «Алмаз-Антей» появилось специализированное предприятие «Романов».

Ранее портал «АвтоВзгляд» разобрался, будет ли возрожден проект e-Neva.