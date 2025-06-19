В Петербурге появится первый в России завод по переработке аккумуляторов

Предприятие станет пионером в России по созданию полного цикла работы с аккумуляторами — от утилизации до выпуска современных энергонакопителей. Производство разместят в особой экономической зоне «Новоорловская», а его запуск намечен на 2028 год.

О том, что в Санкт-Петербурге появится первый в стране завод, который займется не только переработкой, но и повторным производством литий-ионных аккумуляторов, сообщает ТАСС. Соглашение о реализации проекта подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Инвестиции в проект превысят 6,5 млрд рублей. Они позволят обеспечить завод технологиями, способными не просто извлекать ценные материалы из отработанных батарей, но и использовать их для изготовления новых. Это снизит зависимость от импорта сырья и сократит экологический ущерб.

Мощности предприятия рассчитаны на переработку до 10 тысяч тонн старых аккумуляторов ежегодно. Одновременно завод сможет выпускать до 50 МВтч новых источников питания.

Проект реализует компания «Квантрум», которая специализируется на инновационных решениях в энергетике. Запуск предприятия станет первым шагом к развитию формирующейся в России отрасли замкнутого цикла производства аккумуляторов. Петербургский завод может послужить образцом для аналогичных проектов в других регионах страны.