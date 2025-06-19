В России могут появиться зеленые госномера для электромобилей

С предложением о введении особых регзнаков для электромобилей выступил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»). Зеленые номера могут стать не только визуальным отличием, но и инструментом поддержки владельцев экотранспорта.

Как уточняет РИА Новости, в числе возможных преференций для владельцев электрических машин депутат предложил ввести как минимум бесплатную парковку. Не исключено, что в дальнейшем могут рассмотреть и какие-либо другие льготы.

— Это будет честная, понятная и прозрачная мера поощрения. Но важно не останавливаться на этом. Мы должны параллельно развивать сеть зарядных станций, стимулировать производство электромобилей в стране, обеспечивать доступность таких машин не только в столице, но и в регионах, — сказал Хамитов.

В обращении к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову депутат отметил, что подобная практика уже успешно применяется в других странах и реально способствует популяризации электромобилей.