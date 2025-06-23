Эксперт Родионов объяснил, каким мифам об электромобилях верить не стоит

Бытует мнение, что предельный пробег батареи электромобиля ограничен 50 тыс. км. Однако современные литий-ионные аккумуляторы, хоть и теряют емкость, благодаря системам терморегуляции изнашиваются медленнее. А подробнее об этом и других распространенных заблуждениях, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил, что в первые 15 тыс. км пробега «электрички» изменений в аккумуляторе почти нет. К 50 тыс. км потери составляют 20-30%, а после 80 тыс. км сохраняется минимум 60% заряда. Производители заявляют, что батареи служат от 8 лет, а отдельные модели (Tesla, Nissan) — до 16-22 лет. Срок эксплуатации зависит от условий использования и своевременного обслуживания.

Что касается продолжительности зарядки электромобиля, то она определяется несколькими параметрами: видом зарядного устройства, мощностью, емкостью аккумулятора и погодой. При использовании стандартной розетки процесс может занимать всю ночь, тогда как домашние установки уменьшают это время вдвое. Быстрые зарядки в городе восполняют запас на 100 км всего за 15-30 минут. При низких температурах процесс замедляется из-за необходимости прогрева батареи, а в сильную жару система автоматически снижает скорость для предотвращения перегрева. Наиболее благоприятный температурный режим для эффективной зарядки — от +5 до +20 градусов.

Следующий миф связан с инфраструктурой. Эксперт отмечает, что хотя она в России пока развита слабее, чем за рубежом, современные модели с запасом хода 600 км и сеть быстрых зарядок (80% за полчаса) делают путешествия возможными при грамотном планировании маршрута. Вместе с тем Родионов опровергает мнение о перегрузке электросетей: энергосистема адаптируется к росту числа электромобилей, а рекуперативное торможение (преобразование кинетической энергии в электрическую) снижает нагрузку.

А по поводу обслуживания поясняется, что электрокары действительно имеют особенности конструкции, но в целом требуют стандартного ТО. Число специализированных сервисов растет, а стоимость обслуживания обычно ниже, чем у авто с ДВС.