Xiaomi объявил дату начала продаж электрического кроссовера YU7

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится к официальному запуску своего второго электромобиля — внедорожника YU7. Его рыночный дебют состоится уже на этой неделе, о чем компания сообщила в соцсети Weibo.

Портал CarNewsChina сообщает, что новинка от Xiaomi с двигателем мощностью 680 л.с. появится в продаже в Китае 26 июня. Ее презентация состоялась ранее, 22 мая. YU7 станет первым кроссовером в линейке бренда. Его производство налажено на пекинском заводе в районе Ичжуан, где ранее выпускался SU7. Как обещают представители компании, поставки машин покупателям начнутся в июле.

Новая модель построена на платформе Modena — той же, что и SU7. Однако кроссовер получил более высокую крышу и увеличенный дорожный просвет. Длина автомобиля составляет около 4,8 метра, что делает его удобным для семейной эксплуатации. В салоне установлен мутимедийный комплекс с 16,1-дюймовым сенсорным экраном, операционной системой HyperOS и процессором Snapdragon 8295.

В линейке модификаций представлены двухмоторная полноприводная версия мощностью 489 л.с. и более производительная на 681 л. с. YU7 поддерживает технологию быстрой зарядки и комплектуется батареями от производителей BYD и CATL.

Для обеспечения автономного вождения уровня L2+ кроссовер использует чип Nvidia Drive Orin и систему датчиков, включая лидар. Это позволяет реализовать функционал Xiaomi Pilot Pro, аналогичный тому, что предлагается в SU7.

Ожидается, что базовая версия YU7 будет стоить от 245 900 юаней (примерно 34 100 долларов).