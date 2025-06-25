В России собрали почти три десятка тестовых электрокаров «Атом»

Разработчики отечественного электромобиля «Атом» из АО «Кама» собрали 26 тестовых экземпляров, назвав их «верификационными». Небольшая партия поможет завершить настройку всех производственных процессов. Запуск в серию намечен на текущий год, новинку поставят на конвейер завода «Москвич».

Прототипы должны доказать готовность модели к запуску в серию

Свежеиспеченным «Атомам» предстоят проверки и калибровки систем, а также сертификационные и функциональные тесты. Заявлена и валидация конструкции и процессов, всеми необходимым процедурами займутся внутренние команды разработки.

Параллельно идут испытания различных компонентов российского электрокара на стенде. Следующим шагом должна стать отработка в промышленном режиме полной производственной цепочки. Эксперты оценят проектные показатели оборудования — в том числе, воспроизводимость и повторяемость. К старту серийного производства «Атома» уже готовы цеха сварки и окраски кузовов, зоны калибровки, тестирования и оценки качества.

Ранее портал «АвтоВзгляд» обозначил грустные перспективы электромобиля «Атом». По мнению экспертов, проект не нужен даже таксистам и сервисам каршеринга.