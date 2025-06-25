В России собрали почти три десятка тестовых электрокаров «Атом»

Свежеиспеченным «Атомам» предстоят проверки и калибровки систем, а также сертификационные и функциональные тесты. Заявлена и валидация конструкции и процессов, всеми необходимым процедурами займутся внутренние команды разработки.
Параллельно идут испытания различных компонентов российского электрокара на стенде. Следующим шагом должна стать отработка в промышленном режиме полной производственной цепочки. Эксперты оценят проектные показатели оборудования — в том числе, воспроизводимость и повторяемость. К старту серийного производства «Атома» уже готовы цеха сварки и окраски кузовов, зоны калибровки, тестирования и оценки качества.
Ранее портал «АвтоВзгляд» обозначил грустные перспективы электромобиля «Атом». По мнению экспертов, проект не нужен даже таксистам и сервисам каршеринга.