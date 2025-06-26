Новый автобренд из Китая подарил за визит в свои автосалоны прыжок с тарзанки

Недавно на рынке электрокаров появился новый игрок из Поднебесной — компания Leapmotor. Чтобы громко заявить о себе и заинтересовать клиентов, китайцы решили порадовать всех визитеров своих шоу-румов сотней экстремальных бесплатных прыжков с тарзанки.

Речь идет о необычной акции новоиспеченного автобренда в Великобритании. Именно прыжок был выбран не случайно, ведь «leap» так и переводится с английского, а это слово является первой частью названия марки. Любители тарзанок получили возможность пощекотать себе нервы, а заодно полюбоваться панорамой Лондона 25 июня. Для этого в центре города на площадке Coram's Fields устанавливали 50-метровый кран.

По словам главы местного офиса Leapmotor Дэмиена Дэлли, своим необычным пиар-ходом автопроизводитель предложил потенциальным покупателям выйти из зона комфорта, что можно сравнить с переходом с обычной машины на электрокар. На британский рынок Leapmotor зашла в начале года с двумя моделями — семейным кроссовером C10 и хетчбэком T03.