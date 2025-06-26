Ora расширит модельный ряд кроссоверами и седаном

Как сообщает Auto Pixel, предсерийные версии новых кроссоверов и седана Ora уже продемонстрировали «поднебесным» представителям дилерского сообщества. Свежие электромобили будут дороже своих прежних собратьев, обзаведутся более брутальным дизайном и продвинутыми технологиями.
Начиная с 2025-го, Ora планирует каждый год создавать одну или две новые модели. А типичными покупателями должны стать клиенты с семьями, которые считаются универсальным сегментом.
На сегодняшний день продажи «Оры» достаточно скромны и на родине, и в России. У нас марка представлена одним-единственным компактным хетчбэком с индексом 03 (и его «заряженной» модификацией GT), и уходить из страны электрический суббренд GWM не собирается.
Ранее портал «АвтовВзгляд» опубликовал официальные изображения обновленного Ora 03 GT.