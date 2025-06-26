Xiaomi зафиксировала ажиотажный спрос на кроссовер YU7, поступивший в продажу

Китайская компания Xiaomi столкнулась с ажиотажным спросом на свой первый электрический кроссовер YU7. В течение трех минут после оглашения цен на новую модель производитель зафиксировал 200 тыс. предварительных заявок.

Новинку уже предлагают и в России — по «серым» схемам и под заказ

Портал «Китайские автомобили» уточняет, что предзаказы на Xiaomi YU7 имеют условный характер, поскольку потенциальные покупатели вносят депозит в размере 5000 юаней (примерно 55 тысяч рублей), который можно вернуть в течение недели. И тем не менее, таких за первые три минуты набралось аж 200 тысяч. Для понимания масштабов: у седана SU7 было «всего» 50 тысяч заявок за 27 минут после старта продаж.

Рыночный дебют первого в истории марки Xiaomi электрического кроссовера состоялся сегодня, 26 июня. YU7 оценили в 254-330 тысяч юаней, что эквивалентно 2,8-3,6 млн рублей по нынешнему курсу. Длина электрического паркетника — 4999 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1600 мм. Автомобиль предлагается в трех модификациях мощностью 320, 496 и 690 л.с. В зависимости от версии запас хода на одном заряде варьируется от 760 до 835 км по китайской методике CLTC.

Что любопытно, на российских классифайдах Xiaomi YU7 уже появился — разумеется, кроссоверы предлагают по «серым» схемам и пока лишь под заказ. Стартовая цена новинки — 5,4 млн рублей за топовую модификацию с силовой установкой на 690 л.с.