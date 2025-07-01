Ссора с Трампом или устаревшие модели: почему слабеет Tesla

Американский бренд Tesla, прежде не имевший себе равных среди производителей электромобилей, сталкивается с падением мировых продаж и жестким противостоянием конкурентов. Аналитики констатируют, что его основные показатели оказались хуже, чем ожидалось. Портал «АвтоВзгляд» разбирается в причинах снижения у покупателей градуса обожания продукции компании.

Илон Рив Маск, как и его друг-враг Дональд Джон Трамп, в первую очередь — шоумен, и лишь во вторую — бизнесмен. Бренд Tesla поднялся на недосягаемую высоту во многом благодаря личному обаянию своего генерального директора и его экстравагантным выходкам, заставлявшим как инвесторов, так и широкую аудиторию проникаться иррациональной любовью к автомобилям Tesla и прикрывать глаза на их явные и скрытые недостатки.

ОБУЗДАЙТЕ МАСКА!

Для акционеров Tesla 2025 год уже оказался весьма бурным, а ведь он добрался только до середины. Продажи автомобилей компании резко снизились на ключевых для нее рынках — в США, Европе и Китае. Акции шатаются, акционеры начинают сомневаться в их стабильности и лишаются уверенности в завтрашнем дне.

В феврале стоимость ценных бумаг Tesla находилась на пике, а в марте рухнула почти на 50%. Правда, после этого в апреле цена подросла на 30%, в мае еще на 23%. Но июнь вновь принес небольшое падение — на 6%. На первый взгляд кажется, что в итоге акциям удалось сохранить статус-кво. Однако если дать себе труд посчитать, то выяснится, что за 4 месяца они потеряли ни много ни мало четверть своей стоимости. После того, как акционеры наслаждались доходностью более 200% в 2023 и 2024 годах, нынешний год стал для них реальным шоком.

Фото globallookpress.com

Завороженное огромным влиянием личности Илона Маска на имидж Tesla, общественное мнение сочло, что во всем виновато вступление руководителя компании в большую политику на стороне Трампа и его руководящая роль в DOGE. Это моментально вызвало серию протестов, бойкот продукции Tesla, акции вандализма в отношении автомобилей Cybertruck. Стратегические инвесторы, включая крупные пенсионные фонды, потребовали от Маска больше времени уделять Tesla и поставили перед советом директоров компании задачу обуздать его стремление к самопиару и к политике.

СТАРЫЕ ВЕЩИ ПРОДАЕМ...

Негативная реакция наиболее радикальной либеральной части покупателей Tesla на политическую деятельность Илона Маска принесла, конечно, свои плоды. Однако вряд ли именно ее можно считать главной виновницей проблем, которые испытывает его компания. Похоже, дело тут совсем в другом.

В то время как прямые конкуренты американской компании за последнее время обрушили на покупателей целый шквал новинок, Tesla продолжала пичкать их старьем. С момента выхода Cybertruck в 2023 году ничего интересного рынку она не предложила. А продажи странного угловатого пикапа пошли ни шатко, ни валко. Да, вот еще в начале года прошел рестайлинг Model Y. Но спрос на нее пока не оправдал ожиданий при том, что процесс обновления вызвал серьезные сбои в графике работы предприятия.

Цены, которые устанавливает на свои автомобили Tesla, определяются не их потребительскими свойствами, а имиджем бренда, что не добавляет им конкурентоспособности. Между тем, BYD на внутреннем рынке продает компактные городские автомобили Seagull и Wuling Mini по цене менее $10 000.

Фото globallookpress.com

СРОК ИСТЕКАЕТ, ТЕРПЕНИЕ ТОЖЕ

На подобный вызов детищу Маска ответить пока нечем, и руководство «Теслы» сей факт осознало. В минувшем январе было объявлено, что в первой половине 2025 года начнется производство новых моделей, «включая более доступные».

В отчете за апрель Tesla подтвердила этот график, а вице-президент компании по разработкам Ларс Морави заверил, что инженеры работают над устранением «последних проблем», то есть, проводят финальную доработку.

Срок запуска обещанных новинок катастрофически быстро истекает, но пока нет никаких признаков, что Tesla действительно готовит старт нового масштабного производства. О загадочных «доступных» электромобилях компании до сих пор ничего не известно ни поклонникам марки, ни инвесторам, которые все чаще демонстрируют свое нетерпение.

Сомнения в том, что готовится действительно прорывной вывод на рынок очередного бестселлера подпитывает и тот факт, что на данный момент как сам Илон Маск, так и руководство Tesla, похоже, сосредоточили все свое внимание на роботакси, которые в количестве 10 штук выехали на дороги Остина. Впрочем, и там не обошлось без конфузов, о чем недавно писал портал «АвтоВзгляд».