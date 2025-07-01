Xiaomi прокомментировала возгорание тормозов кроссовера YU7

Как сообщает портал CarNewsChina, из ступицы колеса YU7 пошел дым, после чего загорелись тормозные колодки. Водителю удалось быстро съехать на пит-лейн, что помогло избежать более серьезных повреждений и последствий.
По словам представителей Xiaomi, паркетник остановили после прогрева и быстрого круга без промежуточного охлаждения, и это повлекло за собой перегрев. Затем колодки вспыхнули, поскольку в их составе был органический материал, а содержание металла оказалось недостаточно высоким.
Отсутствие активации режима рекуперации китайские автопроизводители сочли главной причиной, которая привела к возгоранию. Тем не менее на функциональность тормозной системы случившееся не повлияло.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Xiaomi зафиксировала ажиотажный спрос на кроссовер YU7, поступивший в продажу.