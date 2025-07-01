Xiaomi прокомментировала возгорание тормозов кроссовера YU7

На одном из «поднебесных» автодромов во время презентации для журналистов загорелась тормозная система кроссовера Xiaomi YU7. Температура одного из передних дисков превысила 600 градусов по Цельсию.

Как сообщает портал CarNewsChina, из ступицы колеса YU7 пошел дым, после чего загорелись тормозные колодки. Водителю удалось быстро съехать на пит-лейн, что помогло избежать более серьезных повреждений и последствий.

По словам представителей Xiaomi, паркетник остановили после прогрева и быстрого круга без промежуточного охлаждения, и это повлекло за собой перегрев. Затем колодки вспыхнули, поскольку в их составе был органический материал, а содержание металла оказалось недостаточно высоким.

Отсутствие активации режима рекуперации китайские автопроизводители сочли главной причиной, которая привела к возгоранию. Тем не менее на функциональность тормозной системы случившееся не повлияло.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Xiaomi зафиксировала ажиотажный спрос на кроссовер YU7, поступивший в продажу.