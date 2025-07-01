В России появилось новое мобильное приложение для владельцев электрокаров

Новое мобильное приложение, объединяющее зарядные станции в России, презентовали создатели отечественного электромобиля «Атом». Теперь владельцам «батарейного» транспорта не придется скачивать множество разных программ от отдельных операторов.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», свежий софт получил название «Я — Атом». Его единый интерфейс позволяет всем желающим в режиме реального времени находить для электромобилей ближайшие зарядные станции и строить оптимальный маршрут до них.

Кроме того, предусмотрено полноценное управление сессиями восполнения энергии, включая их запуск, чем особенно гордятся разработчики из АО «Кама». Они позаботились в том числе о возможности бронировать необходимые зарядные коннекторы и встроенных инструментах оплаты.

Остается только сказать, что новое приложение уже доступно россиянам для скачивания на устройства с операционной системой Android. Для iOS новинку адаптируют позже.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России собрали почти три десятка тестовых электрокаров «Атом». Прототипы должны доказать готовность модели к запуску в серию.