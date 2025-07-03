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Xiaomi отложила выход на международный авторынок до 2027 года

Компания сперва сосредоточится на удовлетворении спроса внутри Китая

Китайский технологический гигант планирует начать экспорт своих электромобилей не ранее 2027 года. Такое решение связано с высоким спросом на внутреннем рынке, где покупатели активно оформляют заказы на новинки от известного производителя.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Xiaomi отложила выход на международный авторынок до 2027 года

ТАСС сообщило, что, по словам главы компании Лэй Цзюня, текущие производственные мощности в первую очередь направлены на выполнение китайских заказов. Во время онлайн-трансляции в местной социальной сети Weibo он отметил, что за первые минуты открытия продаж новой модели YU7 поступило свыше 200 тыс. предзаказов.

Первый электрокар от компании Xiaomi, седан SU7, был представлен в марте 2024 года, после чего быстро завоевал популярность. Позже линейка пополнилась модификациями Pro и Max, а в начале 2025 года был представлен спортивный Ultra с рекордным разгоном.

На данный момент основное производство сосредоточено на кроссовере YU7, стартовая цена которого составляет около $35 тыс. Стремительный рост спроса на внутреннем рынке заставил компанию пересмотреть планы по выходу на зарубежные, отложив его до 2027 года.

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