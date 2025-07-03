Xiaomi отложила выход на международный авторынок до 2027 года

Китайский технологический гигант планирует начать экспорт своих электромобилей не ранее 2027 года. Такое решение связано с высоким спросом на внутреннем рынке, где покупатели активно оформляют заказы на новинки от известного производителя.

ТАСС сообщило, что, по словам главы компании Лэй Цзюня, текущие производственные мощности в первую очередь направлены на выполнение китайских заказов. Во время онлайн-трансляции в местной социальной сети Weibo он отметил, что за первые минуты открытия продаж новой модели YU7 поступило свыше 200 тыс. предзаказов.

Первый электрокар от компании Xiaomi, седан SU7, был представлен в марте 2024 года, после чего быстро завоевал популярность. Позже линейка пополнилась модификациями Pro и Max, а в начале 2025 года был представлен спортивный Ultra с рекордным разгоном.

На данный момент основное производство сосредоточено на кроссовере YU7, стартовая цена которого составляет около $35 тыс. Стремительный рост спроса на внутреннем рынке заставил компанию пересмотреть планы по выходу на зарубежные, отложив его до 2027 года.