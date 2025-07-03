Вторичный рынок электромобилей в России продолжает расти, несмотря на общее снижение продаж подержанных машин. В мае 2025-го было реализовано 1099 электрокаров с пробегом, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

Портал «Автомаркетолог» сообщил, что основной моделью, обеспечивающей рост сегмента, остается Nissan Leaf — в мае в его пользу сделали выбор 397 человек, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Zeekr 001 занял второе место с ростом на 42% (со 71 до 101 машины). Tesla Model 3, несмотря на падение показателей на 28% (с 75 до 54 авто), смогла сохранить третью позицию. Hyundai Kona с 49 проданными экземплярами (+8,9%) расположился на четвертом месте. Evolute i-Pro показал один из самых значительных приростов — его продажи подскочили на 121% (с 19 до 42 штук). А сильнее всего просел — Tesla Model Y: на 41% (с 41 до 24 автомобилей).

Среди брендов в мае лидером продаж стал Nissan — продажи «электричек» этой марки выросли на 7%. Zeekr оказался на втором месте с увеличением показателя на 33%. Tesla, напротив, опустилась на третью позицию, столкнувшись с падением на 26%. Положительной динамикой выделились также VW (+52%), Evolute (+27%) и Hyundai (+10%). В то время как Audi (-15%), Hongqi (-9%) и BMW (-18%) показали отрицательную. BYD оказался единственным брендом, чьи результаты остались практически неизменными: зафиксировано небольшое снижение на 5%.

При этом Tesla Model S и Model Y показали самое значительное падение, что может быть связано с высокой стоимостью обслуживания и ограниченной сервисной инфраструктурой американских авто. Тем временем китайские производители, предлагающие более доступные аналоги, продолжают наращивать присутствие.