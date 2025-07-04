«Фотошпионы» выследили на тестах новый кроссовер Ora

Кроссовер, угодивший в объективы папарацци, должен стать первой за три года абсолютно новой моделью китайской марки Ora. На сегодняшний день она специализируется на электрокарах и является «дочкой» китайского автогиганта Great Wall Motor (GWM).

В России продается всего одна модель этого бренда

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», кроссовер «Оры», замеченный во время прохождения дорожных испытаний, построен на незнакомой архитектуре. Похоже, что дизайнеры попытались приблизить внешность новинки к хетчбэку Good Cat, известному в России как Ora 03. Детали экстерьера на опубликованном снимке разглядеть почти невозможно, поскольку паркетник защищен маскировочной пленкой.

Напомним, начиная с этого года, «Ора» хочет ежегодно создавать один-два свежих автомобиля. Женщины перестанут быть целевой аудиторией бренда, фокус сместится на универсальный сегмент — клиентов с семьями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Ora расширит свой модельный ряд кроссоверами и седаном.