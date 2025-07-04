Xpeng G7 установил рекорд в 10 000 предзаказов за 9 минут продаж

Компания Xpeng представила среднеразмерный кроссовер G7 с мощным чипом искусственного интеллекта, который сразу вызвал ажиотаж на рынке. Уже в первые минуты после старта продаж модель собрала 10 000 предзаказов с предоплатой в 5000 юаней.

Портал CarNewsChina сообщает, что такая реакция, возможно, вызвана не только продвинутой технической начинкой новинки, но и его ценой, которая оказалась ниже первоначальных ожиданий — стартовая стоимость составила 195 800 юаней (примерно 2,1 млн руб.), что значительно дешевле аналогов от основных конкурентов. Модель занимает в линейке бренда нишу между компактным G6 и флагманским G9, но в отличие от них доступна только с задним приводом.

Покупателям предлагается выбор между двумя вариантами аккумуляторов, один из которых обещает запас хода на одной зарядке в 602, а другой — 702 км. G7 вооружен силовой установкой на 218 кВт, которая разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Габариты пятиместного G7 составляют 4892 мм в длину, 1925 — в ширину и 1655 — в высоту. Колесная база — 2890 мм. Вместо традиционной приборной панели тут установлен гигантский 87-дюймовый дисплей дополненной реальности от Huawei.

Рекордные предзаказы на G7 стали частью успешного года для Xpeng. Только в июне компания реализовала 34 611 автомобилей, что в три раза больше, чем годом ранее. Общие же продажи за первое полугодие превысили 197 000 единиц.

На фоне роста спроса на свои изделия Xpeng вступает в серьезное противостояние с такими марками как Tesla и Xiaomi. Хотя последняя недавно представила YU7, который так же вызвал небывалый интерес — 200 000 заказов за три минуты продаж.