Российский рынок новых электромобилей по итогам июня показал рост

В июне текущего года в России было реализовано 965 машин, работающих исключительно на электрической тяге (BEV). И хотя этот показатель на 10% ниже, чем было в первом летнем месяце 2024-го, по сравнению с маем 2025-го зафиксирован рост на 23%.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале рассказал, что позитивная динамика продаж позволила сегменту полностью электрических авто увеличить свою долю на российском авторынке до 1,1%. Для сравнения, за первые пять месяцев года (с января по май 2025) электромобили занимали лишь 0,8% от общего объема реализованных машин без пробега.

Лидером продаж в июне стала марка Zeekr, которая передала покупателям 248 новых авто. От нее немного отстает Evolute с результатом в 187 проданных машин. Третье место занял «Москвич» со своей единственной «электричкой» — кроссовером с индексом 3е (133 экземпляра). А закрывают первую пятерку Ora и BYD с 74 и 61 единицами.

Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовался Evolute i-Pro, разошедшийся тиражом в 135 единиц. Практически такой же результат показал «Москвич 3е» — 133 проданных электрокара, как уже было сказано. Zeekr 001 занял третью строчку с показателем в 131 автомобиль. Ora 03 реализовали в количестве 68 экземпляров, а Evolute i-Joy — 49.