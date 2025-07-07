Покупателям новейшего Xiaomi YU7 придется ждать свою машину больше года

В Китае максимальный срок ожидания кроссовера Xiaomi YU7 в базовой комплектации достиг 62 недель. Более дорогие версии должны добраться до своих владельцев чуть быстрее — за 56 и 48 недель. Такая ситуация сложилась из-за нехватки производственных мощностей и ажиотажного спроса.

Впрочем, есть шанс, что очередь ускорится в конце лета

Как пишет Cnevpost, ситуация может улучшиться в конце лета, когда заработает вторая очередь завода Xiaomi, куда сейчас активно набирают работников. А пока предприятие способно ежегодно штамповать 150 тыс. кроссоверов YU7 и седанов SU7 — первой модели бренда.

За три дня после старта приема заказов Xiaomi получила 315 тыс. заявок на YU7. Первые экземпляры передали хозяевам в 58 городах Поднебесной. Некоторые из них лично вручал глава компании Лэй Цзюнь. По его словам, приобрести новинку пожелали семейные мужчины и женщины, а также ценители инноваций и динамики. Кстати, чтобы попасть в число первых обладателей YU7, нужно было внести крупнейший возможный депозит — почти 220 000 рублей в пересчете на наши деньги.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как в Xiaomi прокомментировала возгорание тормозов кроссовера YU7. Колодки «китайца» вспыхнули на глазах у прессы.