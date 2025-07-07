В России дебютировал обновленный кроссовер Evolute i-Space

В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2025», которая открылась в Екатеринбурге, Evolute презентовала свежую версию электрифицированного кроссовера i-Space. Теперь он может похвастать переработанным дизайном кузова, улучшенной силовой установкой и тотально переоформленным интерьером.

«Электричку» представили с салоном на пять и семь мест

Название i-Space символизирует безграничное межгалактическое пространство. Чтобы еще раз подчеркнуть это, Evolute решила показать обновленную версию своего SUV в эксклюзивном космическом дизайне. В ходе доработок кузов стал современнее, обтекаемые линии призваны улучшить аэродинамику и снизить энергопотребление Боковины сглажены, задние LED-фонари могут похвастать незнакомым прежде рисунком, образ завершают 19-дюймовые колесные диски.

Силовая установка Evolute i-Space стала 218-сильной, обеспечивая 330 Нм тяги. За счет новой батареи емкостью 25,1 кВт*ч запас хода вырос на 35%, составив 1250 км. Под любые дорожные условия позволяет подстроиться подвеска с электрорегулировкой жесткости амортизаторов.

Салон должен порадовать обивкой из приятных качественных материалов, передний ряд сидений обзавелся улучшенным профилем и набором электрорегулировок. Спортивный руль обогревается по всей зоне хвата, а селектор выбора направления движения находится на рулевой колонке. Центральная консоль получила беспроводную зарядку для гаджетов и встроенные подстаканники. Диагональ мультимедийного комплекса новой генерации — 15,6 дюйма.

В качестве дополнения предлагается пятиместная компоновка салона с более вместительным багажником, а также расширенные опции обогрева и атмосферная контурная подсветка. Кстати, Evolute i-Space стал безопаснее за счет более богатого функционала водительских ассистентов.