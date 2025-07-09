Lucid Air Grand Touring установил мировой рекорд пробега на одной зарядке

Как сообщает пресс-служба бренда, маршрут пролегал от швейцарского Санкт-Морица до немецкого Мюнхена и включал горные серпантины, скоростные трассы и сельские дороги.
Столь выдающийся результат стал возможен благодаря инновационной силовой установке. Аккумулятор Lucid Air Grand Touring гарантирует ему запас хода в 960 км, а электродвигатель работающий по циклу WLTP обладает энергоэффективностью, достигающей 13,5 кВт⋅ч на 100 км. Любопытно, что система быстрой зарядки позволяет за 16 минут восстановить емкость батареи до 400 км пробега.