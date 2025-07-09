Lucid Air Grand Touring установил мировой рекорд пробега на одной зарядке

Флагман компании Lucid — седан Air Grand Touring — совершил беспрецедентный заезд, преодолев 1205 километров без подзарядки, благодаря чему смог превысить предыдущий результат (1045 км), установленный в июне этого года, и попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщает пресс-служба бренда, маршрут пролегал от швейцарского Санкт-Морица до немецкого Мюнхена и включал горные серпантины, скоростные трассы и сельские дороги.

Столь выдающийся результат стал возможен благодаря инновационной силовой установке. Аккумулятор Lucid Air Grand Touring гарантирует ему запас хода в 960 км, а электродвигатель работающий по циклу WLTP обладает энергоэффективностью, достигающей 13,5 кВт⋅ч на 100 км. Любопытно, что система быстрой зарядки позволяет за 16 минут восстановить емкость батареи до 400 км пробега.