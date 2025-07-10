141

Рынок электромобилей в России рухнул в первом полугодии на 57%

Китайский Zeekr сохраняет лидерство, несмотря на резкое падение спроса

Российский сегмент электромобилей продолжает стремительное падение, достигнув критических показателей. Согласно последним данным, за шесть месяцев 2025 года продажи «зеленых» авто сократились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Рынок электромобилей в России рухнул в первом полугодии на 57%

Как сообщает агентство «Автостат», за период января-июня 2025 года россияне приобрели всего 4398 новых электрокаров против 10 232 единиц за тот же период годом ранее. Так, спад на рынке электромобилей продолжается уже двенадцать месяцев подряд: с июля прошлого года.

Наибольшее падение продаж зафиксировано в марте, который отметился рекордным показателем в -77%. Июньские реализации продолжили негативную тенденцию, сократившись на 10%, до 965 электромобилей по сравнению с июнем 2024-го.

Несмотря на общий кризис сегмента, китайский бренд Zeekr сохранил первое место с результатом в 1 439 пристроенных машин, хотя и показал снижение на 68%. Вторую позицию занимает отечественный Evolute, отдавший покупателям 561 электромобиль (-30%), третью — китайский Avatr с 354 проданными экземплярами (-18%). Российский «Москвич» отчитался о 350 электрокарах, нашедших своих хозяев что на 50% меньше прошлогоднего показателя. Единственным брендом, показавшим рост в этом сегменте, стала китайская марка ORA, увеличившая продажи в 2,5 раза до 292 единиц.

Среди конкретных моделей безусловным лидером стал Zeekr 001 (775 шт.), за которым следуют Evolute i-PRO (454 шт.), «Москвич 3e» (350 шт.), Avatr 11 (298 шт.) и ORA 03 (245 шт.).

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует