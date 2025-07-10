Рынок электромобилей в России рухнул в первом полугодии на 57%

Российский сегмент электромобилей продолжает стремительное падение, достигнув критических показателей. Согласно последним данным, за шесть месяцев 2025 года продажи «зеленых» авто сократились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает агентство «Автостат», за период января-июня 2025 года россияне приобрели всего 4398 новых электрокаров против 10 232 единиц за тот же период годом ранее. Так, спад на рынке электромобилей продолжается уже двенадцать месяцев подряд: с июля прошлого года.

Наибольшее падение продаж зафиксировано в марте, который отметился рекордным показателем в -77%. Июньские реализации продолжили негативную тенденцию, сократившись на 10%, до 965 электромобилей по сравнению с июнем 2024-го.

Несмотря на общий кризис сегмента, китайский бренд Zeekr сохранил первое место с результатом в 1 439 пристроенных машин, хотя и показал снижение на 68%. Вторую позицию занимает отечественный Evolute, отдавший покупателям 561 электромобиль (-30%), третью — китайский Avatr с 354 проданными экземплярами (-18%). Российский «Москвич» отчитался о 350 электрокарах, нашедших своих хозяев что на 50% меньше прошлогоднего показателя. Единственным брендом, показавшим рост в этом сегменте, стала китайская марка ORA, увеличившая продажи в 2,5 раза до 292 единиц.

Среди конкретных моделей безусловным лидером стал Zeekr 001 (775 шт.), за которым следуют Evolute i-PRO (454 шт.), «Москвич 3e» (350 шт.), Avatr 11 (298 шт.) и ORA 03 (245 шт.).