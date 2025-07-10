Раскрыты характеристики китайского гибридного кроссовера Zeekr 9X

Компания, входящая в Geely Group, готовит к запуску гибридный кроссовер 9X с рекордными характеристиками и усовершенствованной технологической платформой. Предварительные продажи стартуют в конце августа на автосалоне в Чэнду, а поставки новинки на китайский рынок начнутся в третьем квартале 2025 года.

Как сообщает портал CarNewsChina, Zeekr 9X станет самым мощным гибридным кроссовером в линейке бренда. Модель построена на новой модульной архитектуре Sea-S и сочетает в себе 2-литровый турбированный двигатель (275 л.с.) с тремя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки достигает 1381 л.с., что, по заверениям инженеров, сопоставимо с мощностью трех бензиновых двигателей V12.

Так же на вооружении SUV батарея емкостью 70 кВт·ч — одна из самых больших в сегменте пассажирских PHEV (подключаемых гибридов). На чистой электротяге Zeekr 9X способен проехать до 380 км, а в смешанном цикле запас хода превышает 1000 км. Технология быстрой зарядки 6C на 900-вольтовой архитектуре восполняет заряд с 20% до 80% всего за 9 минут.

Динамические характеристики авто также впечатляют: разгон до 100 км/ч — за 3,1 секунды, максимальная скорость — 240 км/ч. Подвеска с адаптивными амортизаторами в конструкции позволяет регулировать клиренс в диапазоне 110 мм, увеличивая дорожный просвет до 288 мм. А ее нтеллектуальная система автоматически адаптируется к разным типам покрытий, включая снег, песок и камни.

Салон Zeekr 9X предлагает шестиместную компоновку 2+2+2. Передние сиденья оснащены динамиками, встроенными в подголовники, а центральная консоль получила большой сенсорный экран. Среди особенностей — порты беспроводной зарядки, скрытые дверные ручки и переключатель передач за D-образным рулем.

Технологии помощи водителю представлены в топовой комплектации системой G-Pilot H9 с пятью лидарами и двумя чипами Nvidia Drive Thor (1400 TOPS), а в базовой доступна упрощенная конфигурация G-Pilot H7 с одним чипом (700 TOPS). Безопасность автомобиля обеспечивает и кузов, на 91% состоящий из высокопрочной стали и алюминия.