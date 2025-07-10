Названа дата старта продаж кроссовера Li Auto i8 в Китае

Li Auto/Lixiang планирует начать продажи своего нового электрического кроссовера i8 на китайском рынке в конце июля. Ожидается, что в пересчете на рубли вилка цен будет лежать в диапазоне от 3,8 до 4,35 млн.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», Li Auto i8 будет доступен к покупке на родине с 29 июля. Полноприводную новинку приводит в движение 544-сильная силовая установка, а на каждой оси производители установили по электромотору. Клиенты смогут рассчитывать на общий запас хода до 720 км: конечная цифра зависит от версии тройной NMC-батареи. В список оснащения должен войти лидар, обеспечивающий работу систем автономного вождения.

Кузов «восьмерки» вытянут в длину на 5085, ширина составляет 1960 мм, а высота — 1740 мм. Расстояние между осями достигает 3050 мм. В салоне установлены три ряда сидений, компоновка внутреннего пространства выполнена по схеме 2+2+2.

Напомним, марка Li Auto официально пришла к нам в начале нынешней весны. Поставками на территорию РФ занимается концерн Sinomach Auto. А ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы Li Auto, завезенные в нашу страну по так называемым серым схемам, начали блокироваться в России.