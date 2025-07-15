Рынок новых электромобилей в России рухнул на 57%

Российский рынок электромобилей переживает сложные времена: продажи новых моделей упали более чем вдвое. Это связано с экономическими факторами и недостаточно развитой инфраструктурой.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что в первом полугодии 2025 в России было продано всего 4398 новых электрокаров (BEV), что на 57% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, когда этот показатель составил 10,3 тысячи единиц. Затяжной кризис в сегменте продолжается уже год.

Лидером рынка, несмотря на значительное падение продаж на 68%, остается китайский бренд Zeekr, реализовавший 1439 автомобилей. Примечательно, что официальных поставок Zeekr в Россию до сих пор нет — все машины поступают через альтернативные каналы импорта.

Вторую позицию занимает отечественный бренд «Эволют» с 561 проданным автомобилем, что на 30% меньше прошлогоднего результата. На третье место неожиданно вырвался Avatr, чьи кроссоверы с индексом 11 предлагаются в стране официально. До конца года, кстати, ожидается дебют второй модели — Avatr 12.

«Москвич 3е», напротив, потерял половину продаж, скатившись на четвертую строчку с результатом в 350 единиц. Замыкает пятерку лидеров марка Ora, чьи результаты подскочили благодаря распродаже хетчбэков 2023 года выпуска.

Региональное распределение электрокаров также остается неравномерным. Москва лидирует, забирая 37,7% от всех регистраций. За ней следуют Московская область с 9% и Санкт-Петербург с 7,3%. Среди других регионов выделяются Краснодарский край (5,9%), Крым (2,2%), Татарстан (2,1%), а также Челябинская и Свердловская области, каждая из которых занимает около 2% рынка.