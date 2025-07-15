Названы регионы России, где продается больше всего гибридов и электрокаров

За первую половину текущего года в столице было приобретено почти 67 тыс. новых легковых автомобилей. Среди них 6,7% пришлось на подключаемые гибриды (PHEV) и 2,5% — на электрокары (BEV). В пересчете на машины это 4466 и 1660 штук. Общий показатель двух сегментов — 9,2% (EV).

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, сразу за Первопрестольной идет Приморский край благодаря 7,6%. Там с января по июнь владельцев нашли 1834 новых автомобиля. Сотня из них или 5,5% была гибридной, а 38 штук или 2,1% — «батарейными». Тройку лидеров замыкает Камчатский край за счет 7,2%, где за тот же период реализовано всего 125 свежих легковушек. Из них 7,2% являлись электромобилями, а это — 11 штук. О новых подзаряжаемых гибридах говорить не приходится.

Четвертую позицию неожиданно заняли Крым и Севастополь с 6,3-процентной долей EV. Здесь речь идет о 2,8% или 136 электричках и 3,5% или 169 подключаемых гибридах из 4805 проданных новых машин. Амурская область, где россияне купили 702 легковых автомобиля на «первичке», смогла занять пятую строчку. Гибридов выявлено 4% или 28 штук, а электромобилей — 1,4% или 10 экземпляров.

Эксперт обратил внимание, что в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) электромобили и гибриды отвоевали 4,5-процентный кусок рынка. Благодаря столице круче в этом плане оказался только Центральный федеральный округ (ЦФО), где г-н Целиков насчитал 5% EV.