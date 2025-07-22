Городские зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными с 23 июля

С 23 июля зарядка электромобилей посредством терминалов столичного проекта «Энергия Москвы» станет платной. Это решение позволит городу расширять сеть, устанавливая до 500 новых точек ежегодно.

В течение пяти лет пользоваться ими можно было безвозмездно

Как сообщили в телеграм-канале столичного дептранса, все станции «Энергии Москвы» перейдут на среднерыночные тарифы. Стоимость зарядки будет зависеть от типа терминала. За 1 киловатт-час на «быстрой» ЭЗС (где мощность постоянного тока превышает 50 кВт) придется заплатить 20 рублей. На обычной (выдающей 22-44 кВт) — 15 рублей.

За почти пять лет работы пилотного проекта, когда зарядка была бесплатной, водители воспользовались терминалами «Энергии Москвы» более миллиона раз. В 2024-м столичные власти начали тестировать на сорока ЭЗС систему взимания платы, и этот эксперимент признали успешным, зафиксировав более 45 тысяч сессий.

Несмотря на введение платы за пользование станциями «Энергии Москвы», другие льготы для владельцев электромобилей в столице пока оставляют. Они по-прежнему освобождены от транспортного налога и могут бесплатно парковаться на городских стоянках.