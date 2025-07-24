Вот и сказке конец: российские власти начали закручивать гайки владельцам электромобилей

Идея активного продвижения идеологии электромобильности захватила российские власти относительно недавно, но круто. В той же Москве, практически полностью расчерченной на прямоугольники платных парковок, для владельцев электрокаров сделали исключения: стой бесплатно. А заодно на дармовщинку заряжай свое чудо и совершенно даром катайся по платным магистралям. Более того: в ряде регионов нашей необъятной, включая и Первопрестольную, «электрички» освободили от уплаты транспортного налога. Все для вас, автолюбители, только откажитесь от богомерзкого ДВС! Однако уже в прошлом году прозвенели первые звоночки о скором сворачивании этого «аттракциона невиданной щедрости», а на днях им был вынесен и первый приговор. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Причина покупки электромобиля, то есть полностью электрического, а не гибридного транспортного средства, обычно основывалась на двух «китах»: есть увлеченные люди, готовые переплатить за пользование современной и модной «игрушкой», и есть те, кто разумно посчитал дебет с кредитом.

Притом основа расчета — это экономия на парковках, дорогах и зарядках, которые в Москве, повторим, были для «электричек» бесплатны. Единицы, что били себя пяткой в грудь и кричали про экологию, даже в расчет не берутся. Ибо действительно единицы. А вот «людей с калькулятором» — большинство. Но времена меняются, и наступила пора произвести новые вычисления.

Еще в конце 2023 — начале 2024 года портал «АвтоВзгляд» обрисовал сложности, с которыми богатая Москва согласовывала пролонгацию льгот для электромобилей. Тогда ключевые ведомства, ответственные за сборы налогов и податей, долго не могли договориться, но все же, спустя много месяцев, нашли точки соприкосновения и льготы продлили.

Фото портала «АвтоВзгляд»

В конце прошлого года ситуация была ничуть не лучше, и многие опытные автомобилисты сообразили: дотациям скоро конец. Так и случилось: столица отменяет бесплатную зарядку. Неприятно, обидно, но пока терпимо.

Но как показывает опыт прошлых лет, это лишь первый «звоночек», подсказывающий о необходимости избавлять от «электричек». Дальше будет только хуже, а остаточная стоимость изначально очень дорогого транспортного средства просто скукожится.

Эксплуатация электромобиля без государственных льгот — бессмысленная и беспощадная затея, как показывает европейский опыт. Стоило правительствам Старого Света перестать доплачивать и брать на себя расходы, тут же выяснилось: по деньгам купить, обслуживать и содержать такую машину даже дороже, чем бензиновую!

США этот путь уже прошли, а половина и более американских владельцев «электричек» хотят поскорее избавиться от этой проблемы, вернувшись к автомобилю с ДВС. Конечно, продавцы, чтобы распродать склады залежалой продукции, спрос на которую и так падал от месяца к месяцу, будут размахивать перед носом потенциального покупателя китайским опытом, но к таким подходам стоит относиться с пониманием: людям нужно сделку заключить, не более.

Фото: globallookpress.com

Да, в России дешевая электроэнергия, которой у нас, спасибо Советскому Союзу и его великим стройкам, много. Да, халявные парковку и «платники» пока не отменили. Да, еще держится нулевая ставка транспортного налога. Однако общемировое признание множества недостатков электромобиля и невозможности полноценной замены ДВС на батарейку уже дошло и до наших дремучих лесов.

Исход из так толком и не начавшейся эпохи электромобильности уже идет, так что удивляться обилию «электричек» на досках бесплатных объявлений и привлекательным ценам на них не стоит — через полгода они будут стоить еще дешевле и продаваться еще хуже. Кому нужна клумба из Tesla или люстра из Zeekr — дождитесь следующего дачного сезона.