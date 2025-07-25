Эксперт Целиков назвал самый популярный электромобиль в России

Несмотря на то, что доля электромобилей в структуре российского автопарка остается небольшой, наши сограждане активно интересуются «батарейными» машинами. А если все же решаются в итоге купить, то часто делают выбор в пользу Zeekr 001.

В своем телеграм-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что Zeekr 001 остается самой востребованной «электричкой» в России на протяжении последних трех лет. В 2023-м в нашей стране купили 2915 лифтбэков, в 2024-м — уже 5028. А за первые шесть месяцев 2025-го — 775. Да, продажи явно просели, но они сократились в сегменте в принципе, а не только у «Зикра».

При этом самым распространенным электромобилем в России по-прежнему остается Nissan Leaf, который очень любят в восточной части нашей страны. По данным Целикова, на учете состоит 17 393 таких хетчбэка. Что же касается самых доступных машин на чистой электрической тяге, то таковыми сегодня являются Evolute i-Pro и «АмберАвто А5»: за них просят 1 499 000 и 1 499 999 рублей. Правда, это — минимальные цены с учетом всех возможных скидок и господдержки.

Помимо прочего, Целиков назвал самый популярный электромобиль в мире — им является Tesla Model Y. По данным эксперта, в 2023 году на планете было реализовано 1,22 млн кроссоверов, в 2024-м — 1,17 млн. Сколько продали за первую половину 2025-го — неизвестно, но, как сказал эксперт, «догнать пока некому».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что российские власти начали закручивать гайки владельцам электромобилей.