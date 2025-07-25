Geely увеличила батарею электрокроссовера, представленного в России как EX5

Компания Geely представила новую версию электрокроссовера Galaxy E5, известного в России как EX5, с повышенным запасом хода. Но несмотря на модернизацию, модель даже немного убавила в цене.

Как сообщает Cnevpost, теперь модель, известная в Китае под названием Galaxy E5, способна проезжать от 530 до 610 километров на одной зарядке в зависимости от комплектации. Это стало возможным благодаря переходу от батарей емкостью 49,5 кВт⋅ч на новый аккумулятор собственной разработки Geely.

Начальная модификация получила батарею на 60,2 кВт⋅ч, а более дорогая версия оснащается аккумулятором на 68,4 кВт⋅ч. В результате базовый вариант теперь преодолевает 530 километров по циклу CLTC, что на 90 километров больше, чем раньше, а топовая версия прибавила 80 километров, достигнув отметки в 610 километров.

Кроме того, китайцы доработали ходовую часть электрокара — заявлено, что колебания подвески снизились на 20%. Внешний вид кроссовера также претерпел изменение: в палитру цветов кузова добавили два новых оттенка — синий и зеленый.

Стоимость дорестайлинговой модели (Geely EX5) в России начинается от 4,1 миллиона рублей. В Китае новую версию готовы отдать по цене минимум 109 800 юаней (примерно 1,2 миллиона рублей), что на 3 тысячи юаней дешевле, чем прежде.