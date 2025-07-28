Tesla готовит к премьере бюджетный кроссовер на базе Model Y

Tesla готовит к выпуску самую доступную модель в своей линейке, которая будет представлена в Китае уже в конце 2025 года. Фото, сделанные в КНР, подтверждают, что компания активно работает в этом направлении, внося изменения в конструкцию и оснащение автомобиля.

Как сообщает портал CarNewsChina, самая доступная модель Tesla окажется не новым автомобилем, а упрощенной версией популярного кроссовера Model Y. Об этом ранее упоминал и глава компании Илон Маск, подчеркивая, что машина создается с той целью, чтобы заинтересовать клиентов, присматривающихся к бюджетным моделям.

Судя по снимкам, внешний вид Model Y, послужившей основой для новинки, претерпел ряд изменений. Электрокар лишился характерной полосы вдоль кромки капота, внедрили и другие фонари. Тем не менее, общий облик кроссовера остается узнаваемым, сохраняя фирменные черты Tesla.

В салоне бюджетной Model Y не будет панорамной крыши, а задние кресла останутся без сенсорной панели для управления функциями автомобиля. Центральный подлокотник переработали, чтобы снизить расходы на сборку. При этом ключевые элементы — такие, как подрулевые переключатели и большой центральный дисплей — останутся.

По предварительным данным, продажи упрощенной Model Y в Китае могут начаться уже в четвертом квартале 2025 года. Велика вероятность, что такие автомобили со временем доберутся и до российского рынка — по «серым» схемам.