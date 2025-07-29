FAW открыла продажи обновленного ситикара Bestune Pony

Пока российское представительство FAW решает, нужно ли выводить на отечественный рынок электрический ситикар Bestune Pony, в Китае открываются продажи его посвежевшей версии — модели 2026 года. Цены варьируются от 34 900 до 45 900 юаней.

Bestune Pony, который позиционируется как компактный городской электрокар для ежедневных поездок, получил ряд изменений. Во-первых, в ассортимент цветов окраски кузова добавили «Снежную сакуру», а гамму вариантов отделки салона — «Какао-коричневый». Кроме того, расширился список оснащения: в него добавили систему бесключевого доступа и запуска мотора кнопкой.

Мультимедийка поддерживает OTA-обновления и предоставляет доступ к 300 000 приложений. Что же касается безопасности, то появился режим медленного движения для плотного трафика, а видеорегистратор теперь автоматически сохраняет запись в случае экстренной ситуации. Bluetooth-ключ и мобильное приложение позволяют дистанционно управлять доступом к автомобилю.

Габариты ситикара остались прежними: 3000/510/1630 мм при колесной базе в 1953 мм. Покупателям доступна лишь одна модификация — с электромотором на задней оси, развивающим 41 л.с. и 90 Нм. Благодаря литий-железо-фосфатной батарее емкостью 18,11 кВт⋅ч «Пони» может пробежать на одной зарядке до 222 км по китайскому стандарту CLTC.

Как уже было сказано, но выбор предложат пять комплектаций по цене от 34 900 до 45 900 юаней, что эквивалентно 400 000 — 525 000 рублей по текущему курсу. Естественно, если Bestune Pony однажды все-таки доберется до России, у нас он будет стоить в несколько раз больше.

Добавим, что эта модель — первый электромобиль класса «микро» от FAW. С момента ее выхода на рынок дилеры реализовали более 119 000 экземпляров. Bestune Pony входит в тройку лидеров своего сегмента в Поднебесной.