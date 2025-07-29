Tesla планирует создать компактную версию пикапа Cybertruck

Компания Tesla изучает возможность выпуска нового, уменьшенного пикапа, чтобы расширить свою линейку электромобилей. Этот шаг станет ответом на снижение интереса к массивному Cybertruck, продажи которого не оправдали ожиданий производителя.

Как сообщил портал Business Insider, вице-президент по инжинирингу Tesla Ларс Морави на встрече с владельцами и инвесторами марки в Калифорнии рассказал о планах компании выпустить пикап меньшего размера. Морави отметил, что новый автомобиль может стать востребованным не только у частников, но и у курьеров, особенно на рынках за пределами США. Такая идея возникла из-за низких продаж Cybertruck, который, несмотря на амбициозные прогнозы и ожидания, так и не смог завоевать массовую популярность.

Изначально глава Tesla Илон Маск рассчитывал, что продажи оригинальной версии пикапа достигнут 250 тысяч единиц в год. Однако в 2024 году было реализовано лишь около 39 тысяч машин, а за первую половину 2025 года — 11 тысяч. Причины неудачи связывают с высокой ценой (базовая версия — от 79 990 долларов) и его конструктивными особенностями. Например, в Европе и Австралии пикап столкнулся с проблемами из-за несоответствия местным стандартам безопасности, а в Великобритании одну из первых машин даже конфисковала полиция за нарушение правил регистрации ТС.

Морави подчеркнул, что более компактный Cybertruck может также стать частью стратегии Tesla по развитию роботакси и логистических сервисов. Такой автомобиль, по его словам, будет более универсальным и привлекательным.

На фоне общего спада продаж Tesla, которые в первом квартале 2025 сократились на 9% по сравнению с прошлым годом, компания ищет новые пути для роста. Cybertruck, несмотря на статус самого продаваемого электропикапа в США в 2024 году, уступил лидерство Ford F-150 Lightning во втором квартале 2025. Конкуренты — такие, как GM с их Hummer EV и Silverado EV — также начинают обходить Tesla по объемам реализации.